الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة رعوية للإسكندرية من بابا الروم بسبب عيد رؤساء الملائكة

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر ، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له إنه بمناسبة عيد رؤساء الملائكة، حضر صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني صلاة الغروب الكبرى للعيد في كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية. 

وقام بالصلاة المتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية، وبعد صلاة الغروب ترأس غبطته خدمة صلاة الخمس خبزات أمام مدخل الكنيسة من الخارج، وفي النهاية، تم تقديم الحلويات والعصائر للمؤمنين بمناسبة العيد. 

تاريخ الكنيسة 

الكنيسة تأسست عام 1908 وتحوي أيقونات جدارية بيزنطية من رسم الرسامين Stratouli وMarkozani. وقد تم إعادة افتتاحها في عام 2020 بعد تجديدها. وتقع الكنيسة مجمع المباني يضم منه مدرسة Davarakeio، والمصلين فيها بشكل رئيسي من اليونانيين الذين ما زالوا يعيشون في منطقة الإبراهيمية.

من جهة اخرى، ترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني صلاة الغروب الكبرى لعيد القديس نكتاريوس الإسكندري متروبوليت المدن الخمس أمام مصلى القديس نكتاريوس الموجود في مقر إقامة القديس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي - الأزهر - القاهرة، حضر صلاة الغروب المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها والوكيل البطريركي في القاهرة والعديد من كهنة القاهرة والمؤمنين.

هذا و تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم بذكرى عيد القديس نكتاريوس، حيث قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسةالرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه بمناسبة عيد القديس نكتاريوس الإسكندري اليوم 9 نوفمبر يترأس البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا الاحتفال بعيد القديس نكتاريوس متروبوليت المدن الخمس في الكنيسة الملحقة بالمقر السابق لإقامة القديس الموجود في مقر البطريركية في منطقة الحمزاوي - الأزهر - القاهرة.

نيقولا انطونيو طران طنطا والغربية متحدث الكنيسة عيد رؤساء الملائكة البابا ثيودروس

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