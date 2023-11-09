حبس مزارع وابنه بتهمة قتل جارهما فى أسيوط بسبب خلافات الجيرة

أمرت النيابة العامة بأسيوط بحبس مزارع وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـقتل مزارع بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة.

البداية بتلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وباستجواب نجل المجنى عليه اتهم "مزارعًا وابنه" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين "2 بندقية آلية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.