الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مزارع وابنه بتهمة قتل جارهما فى أسيوط بسبب خلافات الجيرة

حبس مزارع وابنه
حبس مزارع وابنه - آرشيفية

أمرت النيابة العامة بأسيوط بحبس مزارع  وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـقتل مزارع بوابل من الرصاص بسبب  خلافات الجيرة.

البداية بتلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وباستجواب نجل المجنى عليه اتهم "مزارعًا وابنه" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين "2 بندقية آلية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة مزارع مركز شرطة منفلوط قتل مزارع خلافات الجيرة

مواد متعلقة

السجن المؤبد لعاطل قتل شخصا في مشاجرة بالإسكندرية

حبس سائق بتهمة قتل فتاة خلال مشاجرة بالصف

المشدد 15 عاما لـ 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجله بالصف

المؤبد لعاطل قتل شاب في بولاق الدكرور

المشدد 15 عامًا لسائق قتل شابًا فى الصف

المشدد 6 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل طالب بالشرقية

حبس تاجر بتهمة قتل بائع متجول فى دار السلام

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

جيش الاحتلال ينتقد تمردًا علنيًا لأحد جنوده يقاتل فى حرب غزة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

لهذه الأسباب.. الأهلي يرفض التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك

وزيرة التضامن تعلن شروط التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس