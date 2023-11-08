الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 عاما لـ 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله بالصف

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة القتل العمد لشخص والشروع في قتل نجله بمركز الصف.

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 17804 لسنة 2017 جنايات الصف أن لمتهم محمد ش،  السن 17 عامل مقيم الصف بالجيزة، صبیح.ص  يعمل سمكري السن 18 مقيم الصف بالجيزة، عبد النبي.ص، صبيح. ع، محمود.ص، صابر.ص، حسن.ع، في يوم في 26 /9 /2017، قتلوا المجني عليه رجب محمد دسوقى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية.

وعقدوا العزم علي قتل المجني عليه وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بين العائلتين بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية ونفاذا المخططهم وباعثهم الانتقام سعوا إليه بمكان تواجده ضامرين له الشر وما أن لاحت لهم الفرصة حتى ظفروا به وباغتوه بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم - تالية الوصف - قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا ما ألم به من إصابات أبانها تقرير الصفة بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعو في قتل المجنى عليه حسين رجب محمد دسوقى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وذلك لخلافات سابقة فيما بين العائلتين بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية" ونفاذا مخططهم للانتقام منه.

وما أن اتحت لهم الفرصة حتى ظفروا به وباغتوه بإطلاق أعيرة نارية الأسلحة النارية حوزتهم - تالية الوصف - لتحقيق قتله فأحدثوا ما ألم به من إصابات أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إدراك حالته الإصابة بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو أحراز هم على النحو المبين بالتحقيقات. حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان - موضوع الإتهام السابق مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو أحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة الشروع في قتل القتل العمد جنايات الصف سمكري

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