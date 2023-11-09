الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سجنه الإنجليز وتوفي بالفشل الكلوي.. محطات في حياة حمدي أحمد

حمدي أحمد
حمدي أحمد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير حمدي أحمد، فهو من مواليد 9 نوفمبر 1933، ورحل عن عالمنا في 8 يناير عام 2016 عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

يعد الفنان الراحل حمدي أحمد، من أبرز النجوم الذين تركوا بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية خلال مشواره الفني، وتميز في تقديم الأدوار المختلفة، بالإضافة إلى أعمالة المسرحية والدرامية، ونال حب وتقدير جماهيره.

بالرغم من شهرته الواسعة وأسلوبه الراقي في تقديم أدواره، إلا أنه لم ينال الشهرة الكافية وسط نجوم عصره، وقدم خلال مسيرته الفنية الطويلة نحو 35 مسرحية وأكثر من 90 فيلما و89 مسلسلا تليفزيونيا.

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وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنان القدير حمدي أحمد، ترصد “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل ومعلومات عن الراحل حمدي على النحو التالي:

سجنه الإنجليز وتوفى بالفشل الكلوي.. محطات في حياة «حمدي أحمد» بذكرى ميلاده

سجنه الإنجليز وتوفى بالفشل الكلوي.. محطات في حياة «حمدي أحمد» بذكرى ميلاده

بالرغم من حبه للفن والتمثيل منذ نعومة أظافرة، إلا أن حب الوطن لم يفارق «حمدي أحمد»، حيث شارك في مظاهرات احتجاجيه ضد الاحتلال البريطاني لمصر وهو في سن الـ16 عامًا، وسجنته قوات الاحتلال عام 1949.

سجنه الإنجليز وتوفى بالفشل الكلوي.. محطات في حياة «حمدي أحمد» بذكرى ميلاده

بداية دخول «حمدي أحمد» عالم الفن والتمثيل

كان يدرس «حمدي أحمد» بمعهد الفنون المسرحية عام 1961، وكان أيضًا يدرس بكلية التجارة في معهد الفنون المسرحية، ولكنه ترك كلية التجارة واستمر بمعهد الفنون المسرحية بسبب حبه للتمثيل وإظهار موهبته للنور.

وقدم حمدي أحمد العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى لوقتنا هذا أبرزهم: “القاهرة 30 -الأرض- صرخة نملة  - سوق المتعة - عرق البلح - صاحب العمارة - ملابس الحداد الحمراء - البداية -  قاهر الظلام”، أما عن الأعمال الدرامية: "وادي فيران - في غمضة عين - ريش الطاووس"، وغيرها من الأعمال المتميزة.

سجنه الإنجليز وتوفى بالفشل الكلوي.. محطات في حياة «حمدي أحمد» بذكرى ميلاده

وفاة الفنان الراحل حمدي أحمد

رحل الفنان حمدي أحمد عن عالمنا في 8 يناير عام 2016 بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لفشل كلوي وتجمع مياه في الرئة، ما أثر بشكل كبير على صحته في الفترة الأخيرة من حياته.

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