نجل الشهيد أحمد حمدي عن حوار والدته مع "الدستور": "بطلة حياتي"

عبر عبد الحميد أحمد حمدي، نجل الشهيد اللواء أحمد حمدي، زوج ابنة اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق، عن سعادته بحوار "الدستور" مع والدته السيدة تفيدة الأيوبي (أرملة الشهيد أحمد حمدي)، والتى روت فيه قصة حياتها مع الشهيد منذ التحاقه بالقوات المسلحة وحتى استشهاده.

وأشار عبد الحميد في تغريدة له إلى الصورة الذي اختارتها "الدستور" لحوار والدته قائلا: "والدتي في حديث مع أحد الجرائد في مقاله عن زوجات اللي استشهدوا في حرب ٧٣ - سعيد إنها اختارت أكثر صورة بحبها لها ولوالدي- (هي صورة ولكن فيه رسام رسمها لها لتكبيرها) ربنا يديكي الصح- قصة كفاح أمي تجعلني أقول إنها بطلة حياتي- وربنا يرحم أبويا".

وكانت أرملة الشهيد أحمد حمدي قالت في حوار خاص لـ"الدستور" إن زوجها الشهيد كان نعم الزوج والأب، وإنه فى بداية زواجهما، سافر فى بعثة إلى روسيا إلى كلية أركان الحرب لمدة ٤ سنوات، ولم تكن تراه سوى أيام معدودات كل ٦ أشهر، ثم أنهى الشهيد بعثته، وعاد إلى مصر.

وأضافت أنها لم تكن تتخيل أن هناك إنسانًا بالطيبة والحنان والاحتواء، مثلما رأت مع زوجها الشهيد، مشيرة إلى أن "الشهيد كان يحترمها، ويقدرها للغاية، ويشجعها دائمًا، ويمجد كل أمر تفعله، فقد كان إنسانًا عظيمًا".

يذكر أن اللواء مهندس أحمد حمدي هو مهندس العبور في حرب أكتوبر 1973، وأنشأ المعابر التي مر عليها الجيش المصري من الغرب إلى الشرق، وهو أحد أبطال وحدات الكباري بسلاح المهندسين، وصاحب فكرة إقامة نقاط للمراقبة على أبراج حديدية على الشاطئ الغربي للقناة بين الأشجار لمراقبة تحركات العدو، وأُطلق اسمه على أول دفعة تخرجت في الكلية الحربية بعد حرب أكتوبر في 2 يناير 1974.

تزوج الشهيد أحمد حمدي السيدة تفيدة الأيوبي وأنجب ثلاثة أبناء؛ أمنية، وعبد الحميد، ونجلاء، بلغ أكبرهم عند وفاته 12 عامًا وأصغرهم أربعة أعوام.