الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

متابعة مكثفة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجود متابعة مكثفة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة والتي يجري تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظًا على الطاقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقًا للمصلحة العامة.

وأوضح محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تكثف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع متابعة غلق اللوحات الاعلانية على كل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لافتات المحلات التجارية شديدة الإضاءة والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات مع متابعة التزام المحال بمواعيد الغلق المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ القاهرة يوجه الأجهزة التنفيذية باستمرار ترشيد استهلاك الكهرباء

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة.

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