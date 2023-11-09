الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات للهيئة الوطنية عن انتخابات الرئاسة 2024

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، 3 قرارات هامة أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، والتى تضمنت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتحديد مقار اللجان العامة، وتحديد مقار اللجان الفرعية وتوزيع الناخبين عليها.

 

 

وتضمن القرار الأول الذى حمل رقم 28 لسنة 2023، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، والتى شملت كل من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

كما تضمن القرار رقم 29 لسنة 2023، تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.

 

وأصدرت القرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز في الانتخابات الرئاسية، حيث قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع "مدرسة" على مستوى الجمهورية.

 

الجريدة الرسمية الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين مقار اللجان العامة

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