‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك علي بيراميدز

مباراة الزمالك وبيراميدز كبيرة وقوية ومثيرة ومليئة بالدروس المستفادة التي يجب أن يستوعبها الفريقين وأغلب أندية الكرة المصرية، ولكن اعترض على مبالغة جمهور وادارة الزمالك في الفرحة، واعتبارهم ان الفوز بالمباراة انتصار تاريخي خاصة أنها مجرد مباراة وليست انجاز عالمي ولا بطولة محلية او قارية، انها مجرد مباراة صعدت بالفريق لمواجهة الاهلي نهائي كأس مصر، وهذا هو الاهم والذي يجب التركيز عليه في النهائي للفوز بالبطولة..

نعم الزمالك اجتهد واستحق الفوز أمام فريق كبير وقوي مثل براميدز رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق من غيابات إصابات وإيقاف ثلاثة لاعبين أساسيين..

‏نعم انها مباراة قوية جيدة، مليئة بالأحداث المثيرة والإيجابيات والسلبيات الكبيرة والتي تستحق أن يتدارسها مسئولو الأندية واتحاد الكرة للإستفاده منها في محاولة للنهوض بالكرة المصرية من كبوتها وعثراتها ومشكلاتها.

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نستعرض معا أهم الإيجابيات التي شهدتها المباراة، وفي مقدمتها انتصار المبادئ والأخلاق في نادي الزمالك بعد قرار مجلس الإدارة بإيقاف اللاعبين الثلاثة المتمردين فتوح وصبحي والزناري ونجح الفريق في تحقيق الفوز علي بيراميدز القوي العنيد بدون هؤلاء المتمردين المستبعدين، وهو ما يعتبر اكبر مكسب للمبادئ والاخلاق ورسالة لكل لاعبي الزمالك ولاعبي مصر أن الفرق والأندية لا تقف على أي لاعب مهما كان اسمه ونجوميته..

ومن ايجابيات المباراة، عودة الروح والإصرار والعزيمة للاعبي الزمالك ونجاحهم في تحويل هزيمتهم إلى فوز غالي ومستحق رغم تأخر الفريق ثلاث مرات في المباراة وهذا يؤكد أن لكل مجتهد نصيب وان الكرة تعطي من يعطيها..

ومن حق جمهور الزمالك أن يفرح بطريقة عارمة بهذا الفوز خاصة في ظل الغيابات الكبيرة في صفوف الزمالك في مقدمتهم الونش وعبد الغني وعمر جابر وشلبي والجزيري بخلاف الثلاثة الموقوفين،

‏في الوقت الذي تألق فيه مجموعة اللاعبين العائدين للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة في مقدمتهم النيجيري سامسون وعبد الله جمعة ومحمود علاء وعمرو السيسي ومحمد عبد الشافي وناصر منسي وسيد نيمار، وكلهم كانوا مستبعدين من التشكيل الاساسي، وكان المدرب السابق اوسوريو يضعهم في ثلاجة بدلاء الزمالك..

‏ويعتبر معتمد جمال المدير الفني المؤقت الجديد لفريق الزمالك أحد مكاسب المباراة خاصة أنه تولي المهمة في ظل ظروف صعبة وغيابات كثيرة قبل مواجهة فريق بيراميدز احد أقوى فرق الدوري، الذي يضم كوكبة من أفضل اللاعبين، ورغم ذلك وافق معتمد جمال على قبول المهم ونجح بمجموعة من اللاعبين البدلاء المهلهلين في ظل ظروف صعبة أن يحقق مثل هذا الفوز الغالي..

ونجاح معتمد جمال وتفوقه علي البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بكامل نجومه، يؤكد أن المدرب المصري أفضل من الأجنبي، وان المصري ينجح في اعداد اللاعبين معنويا وانه الأقرب إلى نفسيات اللاعبين واستخراج افضل ما لديهم، ولاشك ان المدرب المصري يوفر على الأندية الدولارات ويوفر أيضا على مصر العملة الصعبة..

‏ورغم المكاسب المتعددة والدروس المستفادة من هذه المباراة إلا أن هناك بعض السلبيات لابد أن يتداركها مسئولو الزمالك في مقدمتها أن المباراة كشفت تواضع قائمة الزمالك وانه فريق متهالك ومهلهل ويحتاج إلى تدعيم كبير والتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في فترة الانتقالات يناير القادم..

‏ورغم تألق النيجيري سامسون الا أنه لا يصلح كمهاجم لفريق بحجم الزمالك ينافس على البطولات المحلية والقارية، ولابد من الاستغناء عن هذا اللاعب المتواضع والتعاقد مع مهاجم سوبر يعيد الفريق إلى مكانته وانتصاراته وبطولاته..

‏ومن سلبيات المباراة هو نزول رئيس نادي الزمالك حسين لبيب إلى غرفة اللاعبين والاحتفال معهم بطريقة مبالغ فيها، خاصة أن منصب رئيس النادي " رمز " للجميع ولابد أن يحافظ على صورته أمام اللاعبين في مثل هذه المرحلة الصعبة التي تشهد تحديات لمجلس الادارة الجديد الذي يتفاوض مع نجوم الفريق من اجل تجديد عقود بعضهم وتخفيض عقود البعض الآخر، وكان لابد على رئيس النادي ألا يظهر مع اللاعبين في هذا التوقيت حتي يبقي هو الرمز وصاحب الكلمة الحاسمة مع اللاعبين في الأوقات المهمة المصيرية خاصة في تجديد العقود او تخفيضها..

‏ولست ضد نزول رئيس النادي إلى غرفة اللاعبين للإحتفال مع الفريق ولكن النزول يكون في مناسبات محدده خاصة عندما يحقق الفريق بطولة أو إنجاز كبير بالتأهل لكأس العالم للاندية، وكان المفروض ان يكتفي بنزول عضو مجلس إدارة مثل أحمد سليمان إلى غرفة اللاعبين وهذا أمر طبيعي ووارد..

‏ورغم فوز الزمالك إلا أن هذا لا ينكر حق بيراميدز وأنه فريق كبير ثقيل يضم أفضل كوكبة من النجوم في كل المراكز ، وهذا الفريق لاينقصه شيئا لإحراز بطولة الدوري وكأس افريقيا الا جمهور يسانده ومدرب كبير يستطيع توظيف هؤلاء النجوم، وسيحصد وقتها اغلب البطولات التي يشارك فيها..

‏وفي النهاية ارفض المبالغة في الاحتفال بفوز الزمالك ولكن على إدارة نادي الزمالك وومسؤولي بيراميدز واتحاد الكرة الاستفادة من إيجابيات وسلبيات وأخطاء ومكاسب هذه المباراة لتصحيح الأوضاع في المرحلة القادمة في محاولة للنهوض بالأندية والمنتخبات الوطنية.