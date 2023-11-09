حملة المرشح عبدالفتاح السيسى: نتلقى نتائج اللقاءات بين المواطنين والأحزاب السياسية الداعمة للمرشح

أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه عقد عدة لقاءات خلال الفترة الماضية.

وأضاف المستشار محمود فوزي خلال المؤتمر الصحفي، الثاني للحملة الرئاسية: طالبنا الأحزاب الداعمة للمرشح السيسي، بالاستماع إلى كلام المواطنين لخدمتهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تتلقي نتائج اللقاءات بين المواطنين والأحزاب السياسية الداعمة للمرشح عبدالفتاح السيسي.

استقبال عدد من الخبراء الاقتصاديين

وتابع: سنقوم بجمع كل الاقتراحات، وما نتج من نقاشات، لنرسلها للمرشح عبدالفتاح السيسي، وستكون هناك نتائج، على ما تم رصده، مفيدًا بأنه تم استقبال عدد من الخبراء الاقتصاديين، وأنه سيتم طرح ما تم الوصول له أثناء اللقاء بالخبراء، وبعد ذلك سيرسل للمرشح عبدالفتاح السيسي.