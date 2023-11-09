الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حملة المرشح عبدالفتاح السيسى: نتلقى نتائج اللقاءات بين المواطنين والأحزاب السياسية الداعمة للمرشح

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح  السيسي، أنه عقد عدة لقاءات خلال الفترة الماضية.

وأضاف المستشار محمود فوزي خلال المؤتمر الصحفي، الثاني للحملة الرئاسية: طالبنا الأحزاب الداعمة للمرشح السيسي، بالاستماع إلى كلام المواطنين لخدمتهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تتلقي نتائج اللقاءات بين المواطنين والأحزاب السياسية الداعمة للمرشح عبدالفتاح السيسي.

استقبال عدد من الخبراء الاقتصاديين

وتابع: سنقوم بجمع كل الاقتراحات، وما نتج من نقاشات، لنرسلها للمرشح عبدالفتاح السيسي، وستكون هناك نتائج، على ما تم رصده، مفيدًا بأنه تم استقبال عدد من الخبراء الاقتصاديين، وأنه سيتم طرح ما تم الوصول له أثناء اللقاء بالخبراء، وبعد ذلك سيرسل للمرشح عبدالفتاح السيسي.

الحملة الانتخابي محمود فوزي عبد الفتاح السيسي الأحزاب السياسية الاقتراحات

مواد متعلقة

رئيس الوزراء الفلسطينى: نشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح

رئيس الوزراء الفلسطينى: نحتاج لوقف الحرب أكثر من المواد الإغاثية

الأمم المتحدة: العنف ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

صانع البهجة.. محطات في حياة الكاتب أبو السعود الإبياري صاحب القلم البديع

القاهرة الإخبارية: أمير قطر يصل مصر غدًا لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسى

الأمم المتحدة: نشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح

فى اليوم الـ33 للعدوان.. حصيلة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

القاهرة الإخبارية: استشهاد العشرات بقصف إسرائيلى استهدف مدرسة غرب غزة

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

بعد أزمته الأخيرة.. مصير أفلام بيومي فؤاد

إسرائيل تعاقب ضابطًا مسلحًا فر من طفل فلسطينى يحمل سكينًا

والدة الطفل المعجزة بدمياط: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمستقبل نجلي

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك علي بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس