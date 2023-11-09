رئيس الوزراء الفلسطينى: نحتاج لوقف الحرب أكثر من المواد الإغاثية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن هناك محاولات للتهجير القسري التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وهناك أيضا من يعتقد أنه ينتصر على دم الأطفال، متابعا: بدون أدنى شك فليس منا أحد يبرر قتل الأبرياء من أي طرف كان، ولكن ما تقوم به إسرائيل ليس حربا على حماس، بل على كل الشعب الفلسطيني.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الدولي منعقد بباريس، أن350 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام، ومنذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن قُتل 142 فلسطينيا في الضفة الغربية، ورأينا أحد الوزراء الإسرائيليين يوزع أسلحة على المستوطنين وصلت لـ27 ألف قطعة سلاح، وهي رخصة بالقتل.

وتابع: نحتاج لوقف الحرب أكثر من المواد الإغاثية، فما معنى أن أتناول وجبة العشاء وأُقتل في اليوم التالي؟ ففي غزة الوقت من دم، فكل ساعة يُقتل 6 أطفال و4 نساء.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حماية دولية في الضفة وغزة والقدس، ويجب على هذا المجتمع الدولي أن يبتعد عن ازدواجية المعايير، فالعالم بحاجة إلى منع استمرار الحرب، ومنع احتلال غزة، ومنع تهجير سكانها.