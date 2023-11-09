الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق اللقاء القمي للمؤتمر الوطني "بناء جيل" ببني سويف

اللقاء
اللقاء

نظَّمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف " إدارة النشء" بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة، اللقاء القمي للمؤتمر الوطني القمي  للنشء  بعنوان " بناء جيل " في النسخة الثانية، بهدف تأهيل وتدريب النشء علي حزمة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية والتي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة بما يسهم فيه خدمة المجتمع، ومناقشة مختلف القضايا والتحديات، وآليات مواجهتهم في إطار من التوعية.

وأوضح هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، أن المؤتمر يستهدف تأهيل وتدريب 2000 من النشء (بنين وبنات في المرحلة العمرية من 12 إلى 18 سنة على مستوى المحافظة)، ودعمهم بمجموعة من المهارات اللازمة لثقل بناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة، مشيرًا إلى أنه  تم عقد 3 لقاءات سابقة بمراكز شباب (طنسا بنى مالو / ببا،  مدينة ناصر، العبور / بنى سويف).

ويهدف المؤتمر إلى دعم قدرات النشء وتمكينهم من أجل إدارة الدولة المصرية، تعريف النشء بإنجازات وجهود الدولة المصرية، مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة المتعلقة بالنشء، تدريب وتأهيل المجموعات على المهارات القيادية، تكوين مجموعة من قادة المجتمع المصري من النشء بالمحافظات المختلفة والسعي لبناء وعى وثقافة وطريقة تفكير للنشء بصورة إيجابية وصحيحة.

كما تضمن المؤتمر محور "اقدر شارك" بهدف حث النشء على أهمية المشاركة المجتمعية والسياسية والوعي بالاستحقاقات الانتخابية وشروطها،خطوات المشاركة في تلك الاستحقاقات الانتخابية، أهمية المشاركة ومدى تأثيرها، وزيادة النضج والوعي بمقترحات بناء وتطوير الدولة.

بني سويف الشباب والرياضة إدارة النشء بناء جيل الشباب

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