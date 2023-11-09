26 نوفمبر.. جامعة سوهاج تنظم المؤتمر الدولي العاشر لعلوم النبات والميكروبيولوجي

ينظم قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الجمعية النباتية المصرية، المؤتمر الدولي العاشر لعلوم النبات والميكروبيولوجي، وذلك يوميِّ ٢٦ و٢٧ نوفمبر الجاري، بالمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن المؤتمر يُعد أحد أهم الأحداث العلمية الدولية المهمة التي تعقد بالتعاون مع الجمعية النباتية المصرية، موضحًا أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع إجراء البحوث التطبيقية، بما يسهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية والصناعية المختلفة، إلى جانب تبادل الخبرات والآراء بين العلماء والباحثين بمختلف الجامعات المصرية، وأيضًا توثيق التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، إن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور منها التقنية الحيوية النباتية والميكروبية تحت ظروف الإجهاد البيئي، البيولوجيا الجزئية للنباتات والكائنات الدقيقة، المعالجة البيولوجية للتلوث البيئي، دور النباتات والكائنات الدقيقة في تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة.

أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي للنباتات

وأضاف الدكتور على السيد أبو عامر، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش أيضًا أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي للنباتات والميكروبات، وتطبيقات المعلوماتية الحيوية في مجال علم النبات والميكروبيولوجي، وتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في دراسات النبات والميكروبيولوجي، إلى جانب دور النبات والكائنات الدقيقة في الصناعات الطبية والدوائية، والاقتصاد الأخضر والبيئة والتنمية، ودور النباتات والكائنات الدقيقة في التنمية البيئية المستدامة.

وأكدت الدكتورة صباح صابر محمد، مقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر يقبل الأوراق البحثية المتعلقة بالمجالات الآتية (فسيولوجيا النبات - علم البيئة - تشريح النبات - علم الوراثة - تصنيف النبات - دراسات الفلورة - كيمياء النباتات الطبية والعطرية - التطور - علم الحفريات النباتية - التحلل الحيوي - تكنولوجيا النانو - الطحالب - الفطريات - أمراض النبات - التكنولوجيا الحيوية النباتية - غيرها في الموضوعات ذات الصلة).