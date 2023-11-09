الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحلوان

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي حلوان، وذلك بحضور اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية وحي حلوان ومقدمي الخدمة بالمركز وعدد من المواطنين.  

الاطمئنان على حسن المعاملة

وحرصت نائب محافظ القاهرة، على الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها  علي سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات وذلك في ظل مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة والذي يحظى بإهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية لما يمثله من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.  

ووجَّهت نائب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من كل الطلبات المقدمة من المواطنين وتيسير تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم مع تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى الى جانب وضع شاشات العرض والبانرات لكل الأوراق المطلوبة لجميع الخدمات للتسهيل على المواطن بالدرجة الاولى والحصول عليها في وقت قياسي.

كما قامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالاطمئنان من المواطنين على سهولة ويسر الإجراءات المتبعة بالمراكز ووجهت بالاستجابة الفورية لجميع الشكاوى وطلباتهم باعتبارها أحد أولويات العمل لتقديم الخدمات في أفضل صورة.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها
حي حلوان المركز التكنولوجي المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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