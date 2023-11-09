الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء الفلسطينى: نشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح

محمد أشتية
محمد أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنه يجب محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية، كما يجب تصفية المستعمرات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الدولي المنعقد بباريس: نشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، ويجب إيصال المساعدات إلى جميع مناطق غزة.

رفض إقامة أي معسكرات جديدة في جنوب غزة

وأعرب عن رفضهم إقامة أي معسكرات جديدة في جنوب غزة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حماية دولية في الضفة وغزة والقدس.

وتابع: لا يمكن الحديث عن اليوم التالي لغزة دون بقية الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى الحرب الإسرائيلية على الأرض والإنسان والمال والشجر والحجر.

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل يمثل حربًا على كل الشعب الفلسطيني، ولا يمكن تبرير قتل الأبرياء في قطاع غزة.

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