الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هيئة نظافة القاهرة تواصل جهودها لتشجير حديقة جاردينيا بمحور شينزو آبي

اعمال حديقة جاردينيا
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي

واصلت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أعمالها لتجميل وتشجير محيط المحاور الهامة والرئيسية بمحافظة القاهرة حسب تكليفات القيادة السياسية بفتح متنفسات خضراء للمواطنين.

وتقوم هيئة نظافة القاهرة بمراجعة شاملة لكل المسطحات الخضراء، والعمل على زيادتها حسب الإمكانيات المتاحة ووفقا لعملية التطوير القائمة بالعاصمة 

تطوير حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي

وكلف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة الورش الإنتاجية، بتركيب المشايات الانترلوك بحديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي شرق القاهرة بأرجاء الحديقة تحت إشراف مهندس اسعد محمد مدير عام الورش

وكلف رئيس الهيئة التنسيق مع المركزية للتجميل لرفع كفاءة الزارعات والشتلات والأشجار، وتكثيف شامل للمسطحات الخضراء لخلق متنفسات جديدة للمواطنين وتحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة، في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل والإنارة.


الانتهاء من إصلاح أسوار طريق المشير 

وأعلنت هيئة نظافة القاهرة الانتهاء من اعمال الورش الإنتاجية باقسام الإنشاءات  والحدادة واللحام بإصلاح الأسوار، بطريق المشير إلي الواحه والحي العاشر بمدينة نصر وتمت الإصلاحات بالأسوار الاسمنتية والحديدية، تحت إشراف المهندس اسعد محمد مدير عام الورش الانتاجية وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة

وقامت المركزية للشؤون الفنية والورش الفنية للمعدات الثقيلة بالدراسة بمراجعة المعدات وفق خطة الإصلاح والصيانة الدورية لكافة أنواع المعدات بأيدي مهندسي وفنيين الورش الفنية وتحت إشراف مهندسة رحاب اباظة رئيس المركزية للشؤون الفنية

وقامت الورش الفنية بمجمع إنقاذ حلوان في عمل الإصلاحات الجسيمة، بأيدي فنيي الورش الفنية في تنفيذ خطط الهيئة والمركزية للشؤون الفنية بالإصلاحات الداخلية وعدم اللجوء للإصلاح الخارجي نهائيا.

اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
FB_IMG_1699526193363
FB_IMG_1699526193363
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي
شينزو آبي حديقة جاردينيا هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة فى محافظة القاهرة

محافظة القاهرة: مستمرون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

بعد 6 أشهر زواجًا.. قناوى يُنهى حياة زوجته بـ"قطع الرقبة" و10 طعنات

موعد إجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي لنهاية العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس