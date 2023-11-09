هيئة نظافة القاهرة تواصل جهودها لتشجير حديقة جاردينيا بمحور شينزو آبي

واصلت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أعمالها لتجميل وتشجير محيط المحاور الهامة والرئيسية بمحافظة القاهرة حسب تكليفات القيادة السياسية بفتح متنفسات خضراء للمواطنين.

وتقوم هيئة نظافة القاهرة بمراجعة شاملة لكل المسطحات الخضراء، والعمل على زيادتها حسب الإمكانيات المتاحة ووفقا لعملية التطوير القائمة بالعاصمة

تطوير حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي

وكلف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة الورش الإنتاجية، بتركيب المشايات الانترلوك بحديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي شرق القاهرة بأرجاء الحديقة تحت إشراف مهندس اسعد محمد مدير عام الورش

وكلف رئيس الهيئة التنسيق مع المركزية للتجميل لرفع كفاءة الزارعات والشتلات والأشجار، وتكثيف شامل للمسطحات الخضراء لخلق متنفسات جديدة للمواطنين وتحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة، في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل والإنارة.



الانتهاء من إصلاح أسوار طريق المشير

وأعلنت هيئة نظافة القاهرة الانتهاء من اعمال الورش الإنتاجية باقسام الإنشاءات والحدادة واللحام بإصلاح الأسوار، بطريق المشير إلي الواحه والحي العاشر بمدينة نصر وتمت الإصلاحات بالأسوار الاسمنتية والحديدية، تحت إشراف المهندس اسعد محمد مدير عام الورش الانتاجية وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة

وقامت المركزية للشؤون الفنية والورش الفنية للمعدات الثقيلة بالدراسة بمراجعة المعدات وفق خطة الإصلاح والصيانة الدورية لكافة أنواع المعدات بأيدي مهندسي وفنيين الورش الفنية وتحت إشراف مهندسة رحاب اباظة رئيس المركزية للشؤون الفنية

وقامت الورش الفنية بمجمع إنقاذ حلوان في عمل الإصلاحات الجسيمة، بأيدي فنيي الورش الفنية في تنفيذ خطط الهيئة والمركزية للشؤون الفنية بالإصلاحات الداخلية وعدم اللجوء للإصلاح الخارجي نهائيا.

اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي

اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي

اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي

اعمال حديقة جاردينيا بمحور شينزو ابي

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