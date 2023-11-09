"البترول": تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 3 أشهر

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن تراجع أسعار البترول أكثر من 2% لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر.

وذلك بسبب انخفاض المخاوف بشأن تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، حيث يبدو من الواضح أن السوق أقل قلقًا بشأن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط.

خام برنت يسجل 80.08 دولار

وكشف التقرير عن تسجيل خام برنت 80.08 دولار فيما سجل أمس 81.73 دولار، وحقق خام غرب تكساس 75.79 دولار، فيما سجل أمس 77.32 دولار، وسجل خام أوبك 94.29 دولار، وحقق أمس 94.29 دولار.

فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن ينخفض إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة 300 ألف برميل يوميًا هذا العام، في تراجع عن توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميًا.

البيانات الصينية تثير الشكوك حيال توقعات الطلب

كما أثارت بيانات صينية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الشكوك حيال توقعات الطلب، وزادت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام في أكتوبر بشدة، لكن إجمالي صادراتها من السلع والخدمات انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد من المخاوف من انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، ومما زاد الضغط على أسعار النفط التعافي المتواضع للدولار من أدنى مستوياته التي سجلها في الآونة الأخيرة، مما يجعل النفط أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.