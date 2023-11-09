الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول" تُقرر مد مزايدة التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية لـ14 ديسمبر

صورة ارشفية
صورة ارشفية

كشفت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية عن أنه تقرر مد مزايدة التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، والتي أعلنتها شركة شلاتين للثروة المعدنية، لـ 14 ديسمبر المقبل.

وجاء في إعلان شركة شلاتين للثروة المعدنية، أن تعلن عن المزايدة العالمية رقم (1) لعام 2023، والمعادن المصاحبة له بعدد من مناجم الذهب القديمة بالصحراء الشرقية لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن.

وتدعو شركة شلاتين شـركات التعدين العالمية للمشاركة في المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له بنظام اقتسام الإنتاج بمناطق (فاطيري – البرامية – عتود – أم عود – حماطة) بالصحراء الشرقية المصرية.

يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وحزم البيانات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2023/04/10 من خلال مقر شركة شلاتين (3 صلاح سالم - العباسية – القاهرة) أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.smrc.com.eg.

كانت قد حصلت "الدستور" على خرائط وتفاصيل المزايدة العالمية بعد أن حصلت هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين على كل الموافقات الأمنية والبيئية، كما انتهت من وضع كل الشروط التي من شأنها جذب كبرى الشركات العالمية للدخول فى المزايدة ومن أهمها نسب المشاركة والقدرة المالية والفنية للشركات الراغبة للدخول في المزايدة، على أن تكون هذه الشركات لها سابقة أعمال في أعمال البحث والاستكشاف، وإنتاج الذهب سواء فى مصر أو في الدول الأجنبية.

وتشير الخرائط التي حصلت عليها "الدستور" إلى عدد 5 مناطق بالصحراء الشرقية ومرسى علم ومنها مناطق:

خريطة مزايدة الذهب

1-  "البرامية" وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بمرسى علم– إدفو وعلى بعد حوالي 120 كيلو غرب مدينة مرسى علم، وتحتوي على تواجدين للذهب وهما "البرامية والحسينات"، بمتوسط نسبة الذهب من 3 إلى 4 جرامات فى طن الصخور.

2- "عتود" وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بمرسى علم– إدفو وعلى بعد حوالي 50 كيلو غرب مدينة مرسى علم، ويتراوح محتوى الذهب بالمنطقة من 0.5 إلى 20 جرامًا فى الطن بالصخور الحاوية المختلفة بين عروق الكوارتز ونطاقات التغاير المصاحبة له.

3- "حماطة" وتقع المنطقة على ساحل البحر الأحمر جنوب الصحراء الشرقية وبطول 50 كيلو، وتحتوي المنطقة على 6 تواجدات لخام الذهب، بمتوسط نسبة ذهب تصل إلى 20 جرامًا فى طن الصخور الواحد.

4-  "منطقة فطايري" وتعد من المناطق الغنية الحاملة لمعدن الذهب والتى تقع ما بين سفاجا – قنا في الكيلو 30 شمال طريق سفاجا، بمتوسط نسبة ذهب نحو 14 جرامًا فى الطن الواحد.

5- "حنجلية وأم عود" وتقع جنوب غرب مدينة مرسى علم عند الكيلو 55، ويتكون الذهب بالمنطقة في عروق الكوارتز الأبيض الرمادي، وبنسبة متوسط ذهب قد يصل إلى 22 جرامًا في الطن.

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