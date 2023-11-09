"مصر الجديدة للإسكان" تدرس شراء قطعة أرض تابعة لـ"القابضة للقطن والغزل"

قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إبرام بروتوكول مع الشركة القابضة للقطن، والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء أفضل قطع الأراضي المملوكة لها.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار الفرص الاستثمارية المختلفة للشركة.

اعتماد مقترحات اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد بيع أرض "هليو بارك"

وكان مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اعتمد مقترحات اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد بيع أرض "هليو بارك"، وتضمنت شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبوليس.

كما سيتم استخدام جزء من العائد في سداد التسهيلات الائتمانية في حال عبء الدين عن العائد المحقق من عائد بيع هليوبارك.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكاملة الخدمات بمساحة 77.19 فدان في مدينة نيو هليوبليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحادي عشر، ولكن مقابل نسبة في الإيرادات أعلى النسبة التي يتضمنها العرض.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وقعت العقد النهائي ببيع أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانًا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه، وتسدد قيمة الأرض على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريبًا.

تحقيق صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.