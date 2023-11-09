الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق الشيوخ": المصريون سيسطرون مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي بانتخابات الرئاسة 2024

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مصر تُسطِّر مرحلة جديدة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، والذي سيكون استكمالًا لما تخطو إليه الدولة بقوة نحو مسار التحول الديمقراطي والتعددية السياسية.

وقالت إن بدء الدعاية الانتخابية لمُرشحيّ الانتخابات الرئاسية، سيمارس فيها المرشحون للانتخابات الرئاسية وأحزابهم الداعمة حقهم في عرض البرنامج الانتخابي على الجماهير من خلال الاجتماعات المحدودة والعامة ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات تعددية تنافسية

وأكدت ثقتها في أن ذلك سيكون في مناخ من الشفافية والنزاهة وسط حرص الهيئة الوطنية للانتخابات الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة، التي ستجرى تحت إشراف قضائى كامل.

وأضافت: "نحن أمام انتخابات تعددية تنافسية ينتظر منها أن تولد حياة سياسية مفعمة بالتجدد وتطابق المعايير في الأمم المتقدمة" وهو ما يرتبط بالتزام الجميع على المعايير والضوابط التي تضمنها الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت إلى أن المصريين سيقدمون صورة مشرفة أمام العالم أجمع في العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية باختيار الأفضل والأصلح، وتجسيد إرادته في اختيار رئيسه، مشددة على أنها ستكون تأكيدًا على أن الجميع يصطف خلف قيادته السياسية وحريص على تجديد العهد معها في حماية البلاد وأمنها القومي خاصة في ظل ما يحاط بمصر من توترات بالمنطقة العربية، مشددة على أن الرئيس السيسي هو الأجدر لقيادة المرحلة القادمة بقدرته ورؤيته الصائبة في التعامل مع التحديات الخارجية والداخلية والتصدي بحزم لأي مؤامرة تريد النيل من أمنها وسيادتها على أراضيها.

برلمانى: التوسع فى الرقعة الزراعية يحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

دعوة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي

ودعت "هلالي" جموع المصريين للمشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي بما يليق بمكانة مصر وقوتها، مؤكدة أن ترشح الرئيس السيسي ضمانة مهمة لاستكمال تجربة مصر التنموية الشاملة، والتي تشهد تقدمًا سريعًا يطول كل شبر من أنحاء الوطن على مستوى البنية التحتية، والطرق، والنقل والتجارة والزراعة، وسعت لإنقاذ الملايين من أهالينا، من واقع لا يليق بهم ولا بمصر سواء بإنشاء مدنٍ جديدة متطورة، في جميع أنحاء الجمهورية ورفع جودة حياتهم المصريين بمبادرة حياة كريمة "أيقونة الجمهورية الجديدة".

كما سيحقق استمرار لحالة الحوار الوطني الذي أطلق على مدار عام ونصف على محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية، وما دارت فيه من جلسات جادة ومعمقة عكست كل ألوان الطيف المصري وكونت لبنة لتحرك الأحزاب وتنشيطها.

النائبة دينا هلالي انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ الرئيس السيسي تأييد ترشح الرئيس السيسى مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

برلمانى: تكثيف الكهرباء لمشروعات الزراعة حرص من الدولة على تحقيق الأمن الغذائى

برلمانى: التوسع فى الرقعة الزراعية يحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

"عربية النواب": مصر تتعامل مع جميع القضايا العربية من منطلق المسئولية القومية

تفاصيل خطة "الجيل" لمساندة الرئيس السيسى خلال فترة الدعاية الانتخابية

محلية "مستقبل وطن" تناقش خطة عملها استعدادًا للانتخابات الرئاسية

"البرلمان العربى" يثمن جهود قادة العرب لكسر حالة الصمت الدولى تجاه العدوان على غزة

"الجيل " يدين اغتيال الإعلاميين والصحفيين فى الهجمات الإسرائيلية على غزة

برلماني محذرا من استمرار الحرب على المدنيين في غزة: الأمور وصلت للحافة

الأكثر قراءة

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

سقوط طالبة من الطابق الرابع فى أوسيم

"كلب" يقود عاطلًا للسجن المؤبد بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

"المركزى للإحصاء الفلسطينى": غزة خسرت 35 مليار دولار بسبب 17 سنة من الحصار

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة