المخدرات تقود نجارًا للسجن المؤبد بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب، اليوم الخميس، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبدالسلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 20987 لسنة 2022 جنايات الرمل ثانٍ، إلى أن المتهم "ص.ا.س"، نجار مسلح، كان واقفا بجانب الطريق ممسكا بيده علبة سجائر، وحاول التخلص من تلك العلبة بأن ألقاها على الأرض، محاولا الفرار.

وتبين أن العلبة تحوي على عدد 32 لفافة لمخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات غيابيا، وتغريمها مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه عما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامها بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي غير المصرح به.