الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المخدرات تقود نجارًا للسجن المؤبد بالإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب، اليوم الخميس، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبدالسلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 20987 لسنة 2022 جنايات الرمل ثانٍ، إلى أن المتهم "ص.ا.س"، نجار مسلح، كان واقفا بجانب الطريق ممسكا بيده علبة سجائر، وحاول التخلص من تلك العلبة بأن ألقاها على الأرض، محاولا الفرار.

وتبين أن العلبة تحوي على عدد 32 لفافة لمخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات غيابيا، وتغريمها مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه عما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامها بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي غير المصرح به.

السجن المؤبد الإسكندرية بالمواد المخدرة جنايات الإسكندرية الحشيش النيابة

مواد متعلقة

الإعدام والسجن للمتهمين بقتل شخص بسبب خلافات على أموال المواد المخدرة بالإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل عامل فى مشاجرة بالإسكندرية

السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة عامل تحت تهديد السلاح فى الإسكندرية

السجن المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

السجن المؤبد غيابيًا لـ 6 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى الإسكندرية

توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو الصينى

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ230 "طربة حشيش" في الإسكندرية

تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهمين في أحداث شغب سيدي براني

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"وول ستريت جورنال": مصر ترفض تولى المسئولية الأمنية فى غزة والقضاء على "حماس"

نيويورك تايمز: صفقة بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 15 شخصًا مقابل وقف إطلاق النار 3 أيام

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

محمد خفاجي: التحرك لدى المحكمة الجنائية الدولية "يقلق إسرائيل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

"المركزى للإحصاء الفلسطينى": غزة خسرت 35 مليار دولار بسبب 17 سنة من الحصار

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة