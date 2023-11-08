الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتى ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمود إسماعيل محمود حجازى وسكرتير المحكمة كريم الجنادى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 24225 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقى، حينما كشفت التحقيقات قيام المتهم " م.ع.ع" عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة مستخدما سيارة فى أعمال الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وتفتيشه وعثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة تحوى على عدد 119 طربة حشيش، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات بالمنوفية


كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رشدي علي قاسم رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح حامد عبد الحليم، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، والمستشار مصطفى سعد الشويح، وسكرتير المحكمة عمرو زكى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 5946 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "ع.ا.س" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض علي المتهم  وعقب تنفيذ القرار وتواجد المتهم بمكان ضبطه ابصرته القوة ممسكا جوال بلاستيكي فتم ضبطه وانتزاعه منه وبفض محتوياته، تبين أنه يحوي على 169 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي قطعة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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