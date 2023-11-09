لمدة يومين.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية علوش بمرسى مطروح

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تواجد قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية علوش التابعة للمركز، وذلك على مدار يومين بمتابعة من رئيس القرية لأعمال القافلة الطبية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

أبرز التخصصات الطبية في القافلة

وتضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير– الباطنة– الصدر– العظام– الجلدية– طب وجراحة الأطفال– الأنف والأذن والحنجرة– الجراحة العامة- نسا وتوليد– الرمد– المسالك البولية– الأوعية الدموية»، مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان، تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

تقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة

وأكد "عبدالمجيد" على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كل العقبات على مدار يومين بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

ووجّه رئيس مدينة مرسي مطروح، رئيس قرية علوش، بضرورة إعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة، بجانب الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وفى سياق آخر، أعلنت محافظة مطروح، أمس، عن تنظيم قافلة طبية من قبل جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم خلال الفترة من 23- 25 نوفمبر الجاري تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتضم القافلة إجراء الكشف الطبي ومعمل تحاليل وصرف علاج بالمجان، وذلك بعدد من المناطق، حيث تنطلق القافلة التى تضم تخصصات (الأطفال، الباطنة، الجلدية والأنف والأذن، النسا، الأسنان، الجراحة، الرمد) يوم الخميس 23 نوفمبر بمدرسة أحمد عرابي بقرية المثاني بمدينة النجيلة، ويوم الجمعة 24 نوفمبر بمدرسة الخليل بالضبعة، ومدرسة أبوبكر الصديق بمدينة الحمام، ويوم السبت 25 نوفمبر بمدرستي زاهر جلال وعادل الصفتى وبالمدرسة الفكرية بحى الزهور بالكيلو 4.