مصرع طفل أسفل عجلات "ميكروباص" بسوهاج

لقى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعه أسفل عجلات سيارة ميكروباص حال لهوه في الشارع أمام منزله، بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وجرى نقله جثة هامدة إلى المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية عندما تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطار من مركز شرطة المراغة، يفيد بوصول بلاغ بوصول الطفل "عمار م" 4 سنوات ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة إلى المستشفى المركزي، ادعاء حادث تصادم.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "مرسى ا" 35 عامًا، سائق ويقيم بذات الناحية، اصطدم بالطفل فجأة، مما أدي إلى وفاته، وبسؤال والده "محمد ا" 43 عامًا، مدرس ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر بذلك، وصرحت النيابة العامة بدفنه.