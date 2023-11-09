الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: تسلمنا 106 شاحنات من مصر عبر معبر "رفح"

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن طواقمه استلمت ليلًا 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، مُحملة بالمساعدات إضافة إلى 5 مركبات إسعاف من دولة الكويت عبر معبر رفح.

وقالت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومُستلزمات طبية وأدوية. 

وبذلك تصل عدد الشاحنات المُستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر 2023 وحتى اللحظة إلى 756 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 39 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة. 

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حملة اعتقالات إسرائيلية فى الضفة الغربية

استمرار القصف للمنازل ومُحيط مُجمع "الشفاء" الطبي

فيما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا قصفه للمنازل في قطاع غزة ومحيط مستشفى النصر ومجمع "الشفاء" الطبي. 

وقالت مصادر في القطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط المجمع بعدة غارات، إذ أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدًا مخيم "الشاطئ". 

وقصفت طائرات الاحتلال كذلك محيط مستشفى "النصر" غرب غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. 

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف والصواريخ شرق مدينة "رفح"، وتحديدًا قرب السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة. 

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة، ما أدى لإصابة العشرات تم نقلهم إلى مجمع "الشفاء" الطبي. 

وتمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 6 شهداء، وعدد من الجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. 

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، ومنزلًا في مخيم "جباليا" وسوته بالأرض على رءوس من فيه، وما زالوا تحت الأنقاض. 

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