وكيل زراعة مطروح: لجنة للمرور على الأودية المتضررة من السيول

قرر المهندس أحمد يوسف أبوالكمال وكيل وزارة الزراعة بمطروح، تشكيل لجنة فنية للمرور على الأودية المتضررة من السيول، ضمت كلًا من المهندس شريف حسن درويش والمهندس رزق محمود موسى والمهندس كريم شريف المليجى وعددًا من الجهات المعنية.

_ تشكيل لجنة للوقوف على الآثار المترتبة على السيول

وأوضح وكيل زراعة مطروح أنه تم تشكيل اللجنة للوقوف على الآثار المترتبة على السيول من انهيار أجزاء من السدود المقامة بالمزارع واقتلاع بعض الأشجار، موجهًا بعمل تقرير فنى لكيفية علاج هذه الآثار.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمرور على الأودية المتضررة من السيول طبقًا للشكاوى المقدمة من بعض المزارعين.

وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، فى تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إنه تم توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة بنصف الثمن على المزارعين بمراكز الضبعة ومطروح والنجيلة وسيدي براني، بالإضافة إلى توزيع 50 طن شعير على مركز مرسى مطروح، مدعمة بنصف الثمن كمساعدة من وزارة الزراعة للمزارعين بالمنطقة الغربية لمصر.

_ زراعة ٥٠٠ فدان قمح فى واحة سيوة

وأضاف أنه تم توزيع ٣٠ طن تقاوى قمح على المزارعين بمدينة سيوة حيث نستهدف هذا العام زراعة ٥٠٠ فدان قمح فى واحة سيوة، وهذا يعد الحدث الأول والفريد من نوعه داخل الواحة الخضراء، مؤكدًا أنه يتم تقديم الخدمات الإرشادية من خلال الإدارات الزراعية المختلفة بمدن مطروح لتقديم التوعية والإرشاد فى مجال الزراعة المطرية والتواصل مع المراكز البحثية المختلفة وذلك طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ مطروح.

_ زراعة 200 ألف فدان شعير على الزراعة المطرية

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمطروح إلى أن هذا العام مستهدف زراعة 200 ألف فدان شعير على الزراعة المطرية و15 ألف فدان قمح على الزراعة المطرية أيضًا و17200 فدان بمركز الحمام وقرى شباب الخريجين على الرى الدائم والتي تقوم المحافظة بتوريد القمح من تلك المساحة بالحمام.