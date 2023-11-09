الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لجنة أساقفة أوروبا تطالب بفتح مفاوضات جادة تفضى لسلام دائم فى غزة

غزة
غزة

انعقدت اللجنة المشتركة لكل من مجلس أساقفة أوروبا ومجلس الكنائس في أوروبا، في العاصمة الصربية بلجراد، حيث تمّ تناول العديد من الموضوعات.

مناقشة الوضع في الشرق الأوسط

واختتم الاجتماع بإعلان مشترك حول الوضع في الشرق الأوسط، حيث ندّد في مستهله بالهجوم العنيف وأعربوا عن تعاطفهم العميق مع الذين ماتوا أو أصيبوا أو فقدوا أحباءهم، وأيضًا مع الرهائن وعائلاتهم.

وقال البيان: "إنّنا نقرّ بالسياق التاريخي للاستعمار ومعاداة السامية الذي أدى إلى الوضع الحالي. ونعترف بالمعاناة الهائلة على جانبي هذا الصراع. إنّنا نشعر بحزن عميق إزاء تدمير الأماكن المقدسة التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها أماكن للجوء. إنّنا نتضامن مع أولئك الذين يعملون في إسرائيل وفلسطين من أجل تعزيز السلام، ونؤكد أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة للدفاع عن قضية ما. إنّ تدمير الحياة لا يقدّم الحرية ولا الحقيقة ولا العدالة".

دعوة القادة السياسيين من جميع الأطراف إلى تحمّل مسئوليتهم لضمان وقف إطلاق النار

ودعت اللجنة القادة السياسيين من جميع الأطراف إلى تحمّل مسئوليتهم لضمان وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وإلى تقديم الجناة إلى العدالة، وحماية حياة جميع المدنيين من يهود ومسيحيين ومسلمين، وإلى فتح ممرات إنسانيّة تسمح بالحصول على الرعاية والإخلاء.

 وأكدوا على أنّ "الوضع الخطير الذي يعيشه سكان غزة، المقيدين في حقوقهم الأساسيّة والمجبرين على المعاناة جراء الظلم، ما زال مستمرًا لفترة طويلة جدًاـ إنّنا نطالب المجتمع الدولي بإعلاء القانون الدولي، خاصة قرارات الأمم المتحدة، بهدف فتح مفاوضات جادة تفضي لإحلال السلام الدائم، في ظل الحقيقة والعدالة".

وخلص البيان إلى القول "من المُلح الآن أكثر من أي وقت مضى أن نسعى إلى طريق البر الذي كشفه لنا الإنجيل، على مثال يسوع المسيح، أمير السلام، الذي صالحنا بموته وقيامته مع الله، وجعلنا جميع أبناء الله. إنّنا ندعو مؤمني كنائسنا إلى الصلاة من أجل جميع المتألمين، ونطلب رحمة الله للجميع، متذكرين أننا جميعًا أعضاء في الإنسانيّة الواحدة المشتركة. كما نصلي ونأمل أن ينخرط من هم في السلطة في حوار حقيقي يحفظ الكرامة الإنسانيّة للجميع ويجعل التعايش السلمي بين الشعبين في الدولتين ممكنًا".

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