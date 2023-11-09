الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "جولدن تكس للأصواف" تنمو بنسبة 82% خلال 9 أشهر

البورصة
البورصة

أظهرت القوائم المالية لشركة جولدن تكس  للأصواف، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 82.24%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت صافي  ربح بلغ 59.94 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 32.89 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وبلغت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 506.77 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 245.75 مليون جنيه، في الفترة المقارنة من 2022.

يشار إلى أن جولدن تكس للأصواف، حققت صافي ربح بلغ 41.72 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 25.77 مليون جنيه، في الفترة المقارنة من 2022.

وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 295.49 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 166.47 مليون جنيه في النصف الأول من 2022.

ردت شركة جولدن تكس للأصواف على الشائعات الخاصة بتجزئة السهم أو زيادة رأس المال للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه لا يوجد أي معلومات عن هذه الشائعات ولا يوجد نية لدى الشركة في تجزئة السهم أو زيادة رأس المال.

وحققت جولدن تكس صافي ربح بلغ 25.58 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 581.88 ألف جنيه، في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت مبيعات الشركة  وفقًا لإفصاح البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 166.47 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 87.7 مليون جنيه، في النصف الأول من 2021.

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