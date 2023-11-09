الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. انطلاق معرض التجارة البينية الإفريقية 2023 بالقاهرة

معرض التجارة البينية
معرض التجارة البينية الإفريقية 2023

تنطلق اليوم الخميس النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية، والذي يعقد في الفترة من ٩ الى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، وينظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية. ويمتد المعرض على مدار ٧ أيام.


ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الـوزراء وعدد من الوزراء، المعرض يضم مشاركين من ٥٧ دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي تتميز بها الدول الإفريقية، وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.

ويستهدف معرض التجارة البينية الإفريقية أن يكون منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة وتحفيز التكامل التجاري والاقتصادي الإقليمي.

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ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية خلال المعرض بقيمة ٤٥ مليار دولار. 

وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني، إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، وأشادت بمدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.

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وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني، إن الحكومة رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، ويتضح مدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.

وأضافت كانايو أواني، أن المعرض سيناقش كيفية الاستفادة من إنفاق بقيمة ٦٠ مليار دولار لتأسيس بنية تحتية للتجارة البينية الإفريقية تهيمن عليها الآن الشركات الغربية، ويتمثل طموح البنك في كيفية إعادة توجيه بنية التجارة والاستثمار نحو القارة السمراء، وبدلًا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصبح هناك الاستثمارات الإفريقية المباشرة. 

وذكرت نائب رئيس أفريكسم بنك، أنه في عام ٢٠١٨ وبمصر أيضًا احتفل البنك والاتحاد الإفريقي بإطلاق النسخة الأولى من معرض التجارة البينية الإفريقية، والذي مثل أول تطبيق لمنطقة التجارة الحرة القارية، حيث أطلق قبل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ عام ٢٠١٩، وحقق نجاحًا بكل المقاييس، ليتبعه المعرض الثاني الناجح في ديربان بجنوب إفريقيا عام ٢٠٢١، حيث شارك بالمعرضين ١٣٠ دولة و٢٥٠٠ عارض، وقدرت اتفاقيات التجارة والاستثمار بقيمة ٤٧ مليار دولار بالنسختين.

تنطلق اليوم الخميس النسخة الثالثة معرض التجارة البينية الافريقية البنك الافريقى للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك لاتحاد الافريقي

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