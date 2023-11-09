هطول أمطار كثيفة ورياح محملة بالأتربة فى مدينة أبوسمبل جنوب أسوان (صور)

تعرضت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، لهطول أمطار كثيفة بجانب هبوب رياح محملة بالأتربة، مع انتشار متقطع للسحب فى سماء المدينة بشكل مكثف.

درجات الحرارة

وسجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجات الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24.

وجاء ذلك تزامنًا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس والتى صاحبه رطوبة ملحوظة، و لم يكن هناك أي تأثير على حركة السير بالشوارع.

وشهدت محافظة أسوان على مدار الفترة الأخيرة ارتفاع ملحوظ فى درجة حرارة الطقس تحديدًا خلال فترة النهار، ويبدء تحسن حالة الطقس فى الفترة المسائية بعد غروب الشمس.

الأرصاد الجوية

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي من المتوقع أن تكون كثيفة على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية تصل لحد الضباب.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

وفى سياق آخر كان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي سواء البناء أو الزراعية لاستعادة هيبة الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد والكامل للإنتخابات الرئاسية المقبلة، واستكمال إجراءات مراجعة السيارات والمعدات لرفع الكفاءة لها، وتجهيزها للتعامل مع أى أحداث طارئة، وكذا مواصلة الحملات التموينية لتحقيق السيطرة لضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وترشيد إستهلاك الكهرباء، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل الجماهيرية، لأننا جميعًا نعمل لصالح المواطن.

وكانت هذه أبرز تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي.

هطول أمطار كثيفة في أبوسمبل