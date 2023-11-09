يُعرض فى مصر.. النجم الكورى بارك سيو جون يلفت الأنظار فى "ذا مارفيلز"

لفت النجم الكوري بارك سيو جون الأنظار في أول دور له في هوليوود من خلال أداء شخصية "الأمير يان" في الفيلم الأمريكي "ذا مارفيلز" "The Marvels" الذي يعد أحد أفلام عالم مارفل السينمائي "MCU" الشهيرة، والذي بدأ عرضه في مصر أمس الأربعاء، ويعرض غدا الجمعة في الولايات المتحدة.

سبب اختيار بارك سيو جون في فيلم "The Marvels"

وكانت قد كشفت نيا داكوستا، المخرجة والكاتبة المشاركة للفيلم، عن اللحظة المحورية التي دفعتها إلى اختيار الممثل بارك سيو جون المفضل في الدراما الكورية ليقوم بدور في فيلم "The Marvels" الذي طال انتظاره من عالم مارفل، والذي يظهر فيه بارك سيو جون لأول مرة في هوليوود، بعد أكثر من عقد من الزمان من تواجده اللافت في مشهد الترفيه الكوري.

وقالت إن سبب اختيارها لبارك سيو جون، هو أنها تأثرت بشكل لا يصدق بأدائه في المسلسل الكوري "إتايوان كلاس"، مضيفة "لقد استمتعت تمامًا بتجسيده القوي لدوره في المسلسل وأدائه شخصية "بارك ساي روى".

وأشارت نيا داكوستا، -البالغة من العمر 34 عامًا، والتي تعد أصغر وأول مخرجة سوداء على الإطلاق في عالم مارفل السينمائي- إلى أنه بعد الاستمتاع بالدراما الكورية "إتايوان كلاس" خلال أزمة كوفيد-19، أعربت أيضًا عن إعجابها بثقافة البوب الكورية منذ فترة طويلة، وخاصة الدراما، وعندما أتيحت لها الفرصة لإخراج فيلم "The Marvels"، خطر النجم بارك سيو جون في ذهنها على الفور، ووسط فضول متزايد، أكدت نيا داكوستا أيضًا أن ظهور بارك في الفيلم "قصير ولكنه مؤثر".

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وأكدت داكوستا إنها رأت أن بارك سيكون "الشخص المناسب تمامًا" لدور الأمير يان، قائلة "لذلك اتصلت به مباشرة وطلبت منه الظهور في الفيلم"، مضيفة أن "الشخصية التي يجسدها بارك سيو جون، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفيلم "كابتن مارفل"، يكتنفها الغموض في معظمها، وقد كان ذلك متعمدًا فقد تعمدنا عدم تقديم الكثير من المعلومات عن الأمير يان".

ذا مارفلز

دفعة جديدة لمحبي الموجة الكورية

وتعد هذه الخطوة لتمثيل النجم الكوري بارك سيو جون في فيلم هوليوودي من عالم مارفل الشهير، دفعة أخرى لمحبي موجة الهاليو "الموجة الكورية"، حيث تركت صناعة الترفيه الكورية بصمة لا تمحى باعتبارها قوة ذات تأثير عالمي، مع حضور لا يمكن إنكاره لموسيقى البوب الكورية والدراما الكورية.

بارك سيو جون هو الممثل الكوري الثالث الذي يتم إحضاره إلى عالم مارفل، بعد الممثلة كلوديا كيم التي مثلت في فيلم "Avengers: Age of Ultron" عام 2015 والممثل ما دونج سوك الذي ظهر في فيلم " Eternals" عام 2021.

وقد عرف الجمهور الأمريكي "بارك سيو جون" من خلال الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار Parasite حيث كان يلعب دور الصديق الذي يقدم في البداية للعائلة الرئيسية في الفيلم، بارك هو أيضًا شخصية رئيسية في الفيلم الكوري " Concrete Utopia"، الذي عُرض في مهرجان تورنتو السينمائي لأول مرة في سبتمبر الماضي، ورشحته كوريا الجنوبية ليمثلها في ترشيحات الأوسكار في دورته الـ96 ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي.

النجم بارك سيو جون بدأ حياته المهنية كممثل في الدراما الكورية عام 2011، وكانت أشهر أعماله مسلسل "اقتلني.. عالجني" عام 2015، وفي نفس العام مسلسل "كانت جميلة"، ومن بعدها توالت بطولاته للمسلسلات والأفلام الكورية الشهيرة ومنها "هوارانج"، و"أقاتل لأجل طريقي"، و"ما خطب السكرتيرة كيم" وغيرها من الأعمال التي يفضلها عشاق الدراما الكورية.