الأكثر مشاهدة.. جى تشانج ووك يقدم أفضل أداء له فى "أسوأ شر"

10/31/2023 2:41:30 AM

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 02:41 ص 10/31/2023 2:41:30 AM

حقّق المسلسل الكوري الجنوبي "أسوأ شر" The Worst of Evil نسب مشاهدات عالية، سواء محليا أو عالميا، وجاء في المركز الأول على منصة "ديزني بلس"، خلال الأيام القليلة الماضية، المسلسل بطولة النجم جي تشانج ووك، والذي قام فيه بدور ضابط شرطة يدعى بارك جون مو، والذي يعد أفضل أداء له خلال حياته المهنية.

قصة المسلسل

مسلسل "أسوأ شر" هو واحد من أقوى الأعمال الدرامية للعام الجاري العام، والذي حصل على تقييم 8.5 على موقع "IMDb" العالمي حتى الآن، وهو من نوع الجريمة مع مزيج من الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في التسعينيات من القرن الماضي، وهو من إخراج هان دونج ووك، ويدور حول ضابط الشرطة الريفية بارك جون مو (جي تشانج ووك) الذي تحول إلى محقق سري أثناء قيامه بعملية سرية، حيث يتنكر ليدخل في قلب عصابة "جانجنام" وهي منظمة إجرامية لتجارة المخدرات المتنامية في منطقة جانجنام والمعروفة في الواقع بالنوادي الليلية، وتتمحور هذه المهمة الخطيرة حول كسب صداقة زعيم العصابة جونج جي تشيول الذي يقوم بدوره النجم "وي هاجون" المعروف بدوره في المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار"، والقضاء عليه وإيقاف بيع المخدرات.

كيف نجح المسلسل في جذب المشاهدين؟

المميز في المسلسل، هو أنه ليس مجرد عرض للقصة من خلال إطارها الخارجي، ولكن يُظهر أيضا الأعمال الداخلية للعصابة وكيف اتجه جي تشيول نحو قيادة العصابة، المسلسل لا يهتم بسرد كيف سينجح ضابط الشرطة في الإيقاع بالمجرم، بقدر ما يريد أن يجعل المشاهد يفهم كلا الرجلين بعمق.

وقد نجح المسلسل في جذب المشاهدين حول العالم لأنه لا يعتمد فقط على اللحظات الصادمة أو الأحداث القاسية، لكنه يكشف الجوانب الإنسانية والنفسية لشخصية ضابط الشرطة وزعيم العصابة، وكيف يتصرف كل منهما خلال المواقف وما هي خيارتهم، فالمسلسل لا يحاكم شخصياته أخلاقيا لأنه لا يوجد خط واضح يفصل بين الشر والخير، ليس هناك سوى خيارات، لأن الجميع يتخذ خياراته الخاصة، مهما كانت ولكل شخصية أسبابها من وجهة نظرها.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها المشاهد النجم "وي هاجون" الذي قام بدور زعيم العصابة "جي تشيول" كرجل مخيف قادر على ممارسة العنف، ولكن حتى مع أدواره السابقة، فإن هذا الأداء في مسلسل "أسوأ شر" يبدو مميزًا، فرغم أنه هنا يقدم شخصية مجرم لا يرحم دون تفكير ثانٍ، لكنه أيضًا مخلص للغاية ولديه ما يكفي من العاطفة لاتخاذ خيارات معينة تأتي من المشاعر، ففي عالم رجال العصابات، لا يزال يسمح لنفسه بأن يكون له طابعه الخاص، وعندما يُسمح له بأن يكون له صلات بماضيه، فإنه يحتضنها بقوة وهو ما بدا واضحا في تعلقه بحبه الأول وهي زوجة ضابط الشرطة جون مو.

اقرأ أيضا:

"خلف لمستك".. كيف تجذب الدراما الكورية المشاهد المصرى والعربى بمنتهى السهولة؟ (dostor.org)

النجم جي تشانج ووك يقدم أفضل أداء له

يأتي أداء النجم جي تشانج ووك في دور جون مو، الضابط والزوج الذي يضطر دائمًا إلى تحقيق التوازن بين وظيفته وقلبه، وهو رجل يحاول الخروج من تحت شبح والده المدمن على المخدرات والارتقاء إلى مستوى إمكاناته الكاملة حتى لو لم يسمح له الآخرون بذلك، فقد تم اختياره للعمل متخفيًا من قبل صديق قديم، وهو قادر على التأرجح بين كونه محققًا قاسيًا لا توجد منطقة رمادية بين الصواب والخطأ، ورجل يحركه إحساسه الشخصي بالعدالة.

يستشعر المشاهد هنا أن تشانج ووك يقدم أفضل أداء له على الإطلاق، فرغم نجاحه في عدة أعمال متنوعة ما بين الأكشن والرومانسي والكوميدي والإنساني لعل أبرزها "Healer" و"The K2" و"Lovestruck in the city" و"The sound of magic" و"Empress Ki" وغيرها، إلا أنه هنا يعطي جرعة إضافية من المشاعر خلال مشاهد المسلسل ويعزز نفسه بشكل كبير كممثل له أدواته الخاصة بحسب مخرج العمل هان دونج ووك، حيث لم يهتم برغم وسامته المعروفة بأن يظهر بوجه ملطخ بالدماء ومشوه بسبب الضرب خلال الأحداث، وقد سلب قلب المشاهدين خاصة في مشهد عزاء والدة زوجته التي لم يستطع أن يقدم لها احترامه حتى لا يُكشف أمره داخل العصابة، ويرى النقاد أنه استطاع أن يجسد صراعات النفس البشرية وتبرير خياراتها من خلال أدائه الفريد.

من هو جي تشانج ووك؟

جي تشانج ووك هو ممثل ومغني كوري جنوبي، صعد إلى الشهرة لأنه لعب الدور الرئيسي في المسلسل الدرامي اليومي "ابتسم مرة أخرى"، وكان له أدوار قيادية بارزة في المسلسلات التلفزيونية مثل المحارب بايك دونج سو عام 2011، والإمبراطورة كي عام 2013-2014، المعالج 2014-2015، The K2 عام 2016، الشريك المريب عام 2017 وغيرها من الأعمال الدرامية والأفلام المعروفة.

كانت انطلاقة جي تشانج ووك من خلال دوره في مسلسل "الإمراطورة كي" حيث لعب دور الإمبراطور السادس عشر من أسرة يوان، واجتذبت الدراما تقييمات مشاهدة قوية على مستوى كوريا الجنوبية طوال عرضها بمتوسط تقييم 35.12%، حيث ترك جي تشانج ووك انطباعًا قويًا لدى كل من النقاد والجمهور، مما أكسبه إشادة وتقدير النقاد.

النجم جي تشانج ووك محبوب داخل كوريا الجنوبية وخارجها ليس فقط لحضوره على الشاشتين الصغيرة والكبيرة، ولكن أيضًا لصوته الجميل، طوال حياته المهنية، ظهر في المسرحيات الموسيقية، وقدم غناءًا للعديد من الأغاني في الأعمال الدرامية المختلفة وأصدر أغانيه الخاصة.

من أبرز مساهماته الخيرية كان تبرعه في فبراير 2023، بمبلغ 100 مليون وون لضحايا زلزال تركيا وسوريا، من خلال جمعية هوب بريدج الوطنية للإغاثة من الكوارث.