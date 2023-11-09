دورى الأبطال.. أرسنال يهزم إشبيلية بهدفين وينفرد بصدارة المجموعة الثانية

فاز فريق أرسنال الإنجليزي على إشبيلية الإسباني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي أرسنال لياندرو تروسارد في الدقيقة 30 وبوكايو ساكا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد أرسنال بعد هذا الفوز عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد إشبيلية عند نقطتين فقط في المركز الأخير.

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أحداث المباراة

المباراة بدأت بضغط قوي من جانب أرسنال، وشهدت الدقيقة 9 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جابريل ماجاليس برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 18، تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا بتسديدة مباشرة مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وسدد بن وايت لاعب أرسنال كرة قوية في الدقيقة 24 من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وسجل تروسارد هدف التقدم لصالح أرسنال بعد انطلاقة سريعة عن طريق بوكايو ساكا على الجبهة اليمنى خلف مدافعي إشبيلية أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء تجاه زميله لياندرو تروسارد الذي سدد الكرة مباشرة إلى داخل الشباك.

أرسنال استمر في ضغطه من أجل مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني.

وسدد كاي هافرتس لاعب أرسنال من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

تسديدة عن طريق لياندرو تروسارد لاعب أرسنال من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تمريرة بينية عن طريق جابرييل مارتينيللي من منتصف الملعب تجاه زميله بوكايو ساكا المنطلق خلف مدافعي إشبيلية والذي استغل التمريرة في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

