"القاهرة الإخبارية": لا خبز ولا ماء بغزة.. ومقومات الحياة غير متوافرة

كشف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بشير جبر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لافتًا إلى أن القصف المستمر يهز المدينة المحاصرة بالكامل.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن القصف متواصل على عدة مناطق خصوصًا مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وحي النصر في المنطقة ذاتها: "القصف عنيف ومتواصل منذ أكثر من ساعة ويتركز على تلك المناطق، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عددًا من الأحزمة النارية باتجاه مناطق المخيمات الفلسطينية".

“القاهرة الإخبارية”: القصف الإسرائيلي سبب خسائر فادحة في المنازل والأرواح

وأشار إلى أنه في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل لا يوجد خبز ولا ماء بالقطاع ومقومات الحياة غير متوافرة: "مناطق المخيمات الفلسطينية هى مناطق ضعيفة في بنيتها وأسقف المنازل معظمها من الصفيح وبالتالي عندما تُستهدف بكل هذه القوة الصاروخية من القذائف التي تطلقها الطائرات والمدفعية البحرية توقع دمارًا كبيرًا في منازل المواطنين وتؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية".