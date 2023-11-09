السبت.. انتصار محمد وصفية إسماعيل فى "سيناء والقضية الفلسطينية" ببيت الشعر

يستضيف بيت الشعر العربي في القاهرة، ندوة بعنوان "سيناء والقضية الفلسطينية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء السبت 11 نوفمبر الجاري.

المشاركون في الندوة

يشارك في الندوة كل من الدكتورة انتصار محمد، المؤرخ محمد خضر، والدكتور صفية إسماعيل، حسن الجوخ، وتديرها الكاتبة منى ماهر، مع أمسية شعرية حول فلسطين.

وبيت الشعر ليس مجرد مكان ولكنه رابطة جامعة تحدد ما هو مشترك بين الشعراء وبيت الشعر المصري إذن تعبير عن هوية، وعن خصوصية للشعر المصري ضمن الشعر العربي من ناحية أو شعر اللغات الأخرى من ناحية أخرى، وبيت الشعر المصري إذن ليس حيزًا مغلقًا، ولكنه أفق مفتوح على اللغات، واللهجات، والأشكال، والتجارب الشعرية المختلفة، وعلى الشعراء العرب والأجانب، وعلى بيوت الشعر وغيرها من المؤسسات المهتمة بهذا الفن الجميل في العالم كله.

يذكر أن أسند الدكتور هاني أبوالحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مهمة إدارة بيت الشعر المصري- ببيت الست وسيلة- للشاعر والإعلامي سامح محجوب مؤخرًا، وذلك تحت رئاسة الشاعر الرائد أحمد عبدالمعطي حجازي، رئيس مجلس أمناء البيت.

نبذة عن بيت الست وسيلة

يقع هذا المنزل بمنطقة الأزهر ملاصقًا من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوى، ومطلًا بواجهته الشمالية الشرقية "الرئيسية" على حارة الست وسيلة، وبني المنزل عام "1074 هـ 1664م"، كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير إلى أن هذا المنزل يمتلكه عبدالحق وشقيقه لطفى أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل، وأن الست وسيلة هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حاليًا ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ولهذا المنزل واجهة رئيسية هى الشمالية الشرقية وفى أقصي اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدى إلى دركاه نصل منها إلى فناء سماوى، يؤدي إلى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي إلى القاعة الكبرى وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005، ويمثل نموذجًا فريدًا لعمارة المنازل فى العصر العثماني.