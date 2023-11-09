ورش حكي وطرق على النحاس في انطلاق الأسبوع الثقافي بشلاتين

شهد قصر ثقافة الشلاتين، الأربعاء، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف، لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد والذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، وتستمر فعالياته حتى منتصف نوڤمبر الحالي.

بدأت الفعاليات بتنظيم ورشة حكي شعبي قدمتها الباحثة نهى الكاشف، وتناولت الحديث عن عدد من الأمثال الشعبية وحكي أصل المثل ومنها "مسمار جحا، القرد في عين أمه غزال، رجعت ريما لعادتها القديمة وغيرها".

قدمت ورشة ألعاب شعبية للباحثة فاطمة أحمد وقامت ببعض الألعاب الشعبية مثل لعبة "الحجلة (الحنجيلة) الكراسي الموسيقية، كيلو بامية".

قصر ثقافة الشلاتين

بجانب الورش الفنية أقيمت ورشة الإكسسوار للفنانة شيرين عفيفي وتم تعريف المتدربين بالأدوات وأسماء الخامات المستخدمة والتدريب على طرق لف المسمار، كما تعرف المشاركون على أماكن بيع الخامات، وكيفية عمل مشروع بأقل التكاليف وبخامات اقتصادية.

وفي ورشة الريبوسيه والطرق على النحاس والتي نفذها الفنان يوسف جلال، تم تعريف المتدربين بالخامات والأدوات المستخدمة في فن الريبوسيه (الطرق على المعادن) والتعريف بقصة كل لوحة، إلى جانب تجهيز قطعة النحاس ونقل الرسم علي ورقة ولصقها على النحاس، ثم الرسم عليه بأسلوب الغائر، وبعد ذلك إزالة الورقة من على قطعة النحاس والتأكيد على الرسم، بينما قام الفنان جلال عبد الخالق من خلال ورشة الصدف بتجهيزه ونقل الرسم على الصدف لعمل الغائر.

وتتضمن الفعاليات على مدار أيام الأسبوع الثقافي مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية حول تطوير الذات والمهارات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، إلى جانب ورش الخيامية، وتصميم العرائس

وتقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة البحر الأحمر.