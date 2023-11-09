تكلفة الحج لعام 2023.. كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عام 2024

يبحث الآلاف من رواد منصات التواصل عن موعد إجراء قرعة الحج بعد أن انتهى التسجيل فيها لموسم 1445/2024 على موقع وزارة الداخلية يوم الإثنين الماضي، وكان بدء التقديم قد بدأ في 21 أكتوبر الماضي.

ينتظر المتقدمون الآن موعد إجراء قرعة الحج 2024 في جميع المحافظات، وإعلان النتيجة وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة الداخلية.

موعد إجراء القرعة العلنية للحج 2024 - 1445

تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية للحج 2024 - 1445 من قبل وزارة الداخلية في جميع مديريات الأمن بالجمهورية، من المتوقع أن تعقد القرعة في الأسبوع المقبل، بدءًا من السبت 11 نوفمبر 2023 وحتى الخميس 16 نوفمبر 2023 في جميع مديريات الأمن بالمحافظات وفقًا لجدول زمني محدد. سيتم إجراء قرعة الحج 2024 في مديريات الأمن في القاهرة، الجيزة، الشرقية، ومطروح يوم السبت 11 نوفمبر 2023.

جدول إجراء قرعة الحج في مختلف المحافظات

وتجرى قرعة الحج 2024 في مديريات الأمن بمحافظات: الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، المنيا، والقليوبية يوم الأحد الموافق 12/11/2023، وفي مديريات الأمن في البحيرة، وأسوان وبورسعيد، الغربية، بنى سويف، جنوب سيناء، يوم الإثنين الموافق 13/11/2023.

وتنظم قرعة الحج لعام 2024 في مديريات أمن المنوفية والفيوم وكفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023.

على أن تجرى قرعة الحج لعام 2024 في مديريات أمن والبحر الأحمر والأقصرو أسيوط والسويس يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023.

وستجرى قرعة الحج لعام 2024 في مديريات أمن سوهاج وقنا وشمال سيناء يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

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موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023

تكلفة الحج القرعة لعام 2024

سيتم الإعلان عن تكلفة حج القرعة لعام 2024 من قبل وزارة الداخلية فور إعلان نتائج قرعة الحج، وسيتم توفير فرصة للفائزين لدفع كامل تكاليف الحج في جميع فروع البنوك الوطنية (الأهلي - مصر - القاهرة)، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري عبر حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة" بعد إخطار مديريات الأمن بتاريخ فترة السداد بعد إجراء القرعة.

تدفع تكلفة الحج بالكامل وتشمل قيمة تذكرة السفر بالطائرة لكل فائز على حدة، باستثناء حالات المرافق الواجبين للمقدمين للطلب حيث يتم دفع التكلفة لهما معًا بناءً على بطاقتي الرقم القومي الصالحتين لديهما، ويتعهد الفائز بفرصة الحج بدفع أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكتروني السعودي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه في حال عدم دفع تكاليف حج عام 2024 خلال الفترة المحددة، فإن ذلك يُعتبر تنازلًا من الفائز عن فرصة الحج، وسيتم تطبيق قواعد التنازل العامة المشار إليها سابقًا، وسيتم تصعيد الفائزين في قرعة الاحتياط.

كيفية الاستعلام عن نتيجة حج القرعة عام 2024

سيتمكن المواطنون من الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 2024 عبر بوابة الحج المصرية وفقًا للجدول الزمني للقرعة العلنية للمديريات في المحافظات.

يمكن للمتقدمين الاطلاع على النتيجة من خلال موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط بعد إدخال الرقم القومي ورقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة، وبعد ذلك إدخال كود التحقق الموجود على الموقع بعد الضغط على زر البحث، ستظهر نتيجة الطلب إذا كان الشخص فائزًا أو غير فائزًا.