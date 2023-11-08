حبس 3 أشقاء لحيازتهم أسلحة بدون ترخيص بالبساتين

أمرت جهات التحقيق فى البساتين بـ حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.