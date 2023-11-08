ريال سوسيداد يهزم بنفيكا بثلاثية ويقترب من دور الـ16 لأبطال أوروبا

انتصر فريق ريال سوسيداد الإسباني على ضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون رد.

واستحوذ لاعبو ريال سوسيداد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما كان الأداء الهجومي بين كلا الفريقين متبادلًا مع أفضلية نسبية لفريق ريال سوسيداد.

وسجل ميكيل مورينو هدف التقدم لريال سوسيداد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي سوسيداد لتسجيل الهدف الثاني حتى أضافه ميكيل أوريازابال في الدقيقة 11.



وسجل ميكيل مورينو هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 15 ولكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد.

وسجل أندير بارينتشيا الهدف الثالث لريال سوسيداد في الدقيقة 21.



وتحصل الفريق الإسباني صاحب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 29 وأهدرها برايس مينديز.

وسدد لاعبو فريق ريال سوسيداد 4 كرات على المرمى من 6 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، مقابل تسديدتين من أصل 6 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ لاعبو ريال سوسيداد على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق بنفيكا.

وانقلب الاستحواذ لصالح فريق بنفيكا في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين.

وسجل رافا سيلفا هدف بنفيكا الوحيد في الدقيقة 49 بصناعة من زميله نيكولاس أوتاميندي.

وهدأ اللعب بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة بعدما آمن فريق ريال سوسيداد النتيجة بالانتصار بثلاثية.

وسدد لاعبو فريق ريال سوسيداد 5 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 4 تسديدات من 12 محاولة لفريق بنفيكا وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات.

واستحوذ لاعبو ريال سوسيداد على مجريات اللعب بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق بنفيكا.

ورفع ريال سوسيداد رصيده لـ10 نقاط في صدارة المجموعة، فيما استمر بنفيكا في مؤخرة المجموعة بدون نقاط.