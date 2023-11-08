عبدالمحسن سلامة: أمريكا تدعم الكيان الصهيونى بصورة عمياء

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المساندة الأمريكية العمياء للجانب الإسرائيلي السبب الأساسي وراء القصف العمدي من الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، حيث يتم قصف المدنيين بعشوائية شديدة، ولهذا شهداء فلسطين في تزايد مستمر على مدار اليوم.

المساندة الأمريكية لإسرائيل

أكد سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الولايات المتحدة تمد إسرائيل بأحدث أنواع الأسلحة العسكرية، كما تمدها بالوقود والكثير من مقومات الحرب، لذا لم تتوقف إسرائيل عن قصف الأماكن المدنية في فلسطين منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

أضاف أن الولايات المتحدة تقف مع الاحتلال بالعلن وهذا مخالف للأعراف الدولية والإنسانية، خاصة أن الجانب الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم البشرية في حق الشعب الفلسطيني الباسل.

رفض التهجير القصري

وتابع: "الرئيس السيسي أعلن بكل وضوح عن الموقف المصري من فكرة التهجير القصري للشعب الفلسطيني إلى دول الجوار منها مصر والأردن لتسوية القضية الفلسطينية".