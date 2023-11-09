مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة في محافظات مصر من الخدمات المهمة التي يقدمها موقع “الدستور” يوميًا لقرائه الباحثين عنها، خاصة بعد تطبيق التوقيت الشتوي واختلاف أوقات الصلاة عما كانت عليه من قبل خلال التوقيت الصيفي.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:46 ص

موعد أذان الظهر: 11:39 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:02 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:52 ص

موعد أذان الظهر: 11:44 ص

موعد أذان العصر: 2:44 م

موعد أذان المغرب: 5:06 م

موعد أذان العشاء: 6:26 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 4:43 ص

موعد أذان الظهر: 11:35 ص

موعد أذان العصر: 2:35 م

موعد أذان المغرب: 4:56 م

موعد أذان العشاء: 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:45 ص

موعد أذان الظهر: 11:38 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 5:01 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:47 ص

موعد أذان الظهر: 11:40 ص

موعد أذان العصر: 2:44 م

موعد أذان المغرب: 5:05 م

موعد أذان العشاء: 6:24 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:46 ص

موعد أذان الظهر: 11:40 ص

موعد أذان العصر: 2:46 م

موعد أذان المغرب: 5:08 م

موعد أذان العشاء: 6:25 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:42 ص

موعد أذان الظهر: 11:37 ص

موعد أذان العصر: 2:44 م

موعد أذان المغرب: 5:06 م

موعد أذان العشاء: 6:23 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:37 ص

موعد أذان الظهر: 11:33 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:04 م

موعد أذان العشاء: 6:20 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:35 ص

موعد أذان الظهر: 11:32 ص

موعد أذان العصر: 2:42 م

موعد أذان المغرب: 5:05 م

موعد أذان العشاء: 6:20 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:36 ص

موعد أذان الظهر: 11:29 ص

موعد أذان العصر: 2:29 م

موعد أذان المغرب: 4:50 م

موعد أذان العشاء: 6:11 م