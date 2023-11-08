مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ما يحدث فى غزة "عربدة إسرائيلية"

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إنه يجب إعمال القانون الدولي لوقف "العربدة" الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك ازدواجًا بالمعايير في المجتمع الدولي.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب وقف المذبحة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبشكل فوري.

أوضح مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، أن الشعب الفلسطيني صامد في وجه الاحتلال بقطاع غزة ولن يترك أراضيه.