الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: مصر من أوائل الدول التي قدمت الدعم للقضية الفلسطينية (فيديو)

مواطنة تدعم القضية
مواطنة تدعم القضية الفلسطينية

قالت إحدى المواطنات، إن الدولة المصرية من بداية تفاقم الأحداث في فلسطين وهي من أوائل الدول التي دعمت القضية بشكل إيجابي، وحرصت على تجميع كافة دول العالم من أجل بحث وقف إطلاق النار في فلسطين.

مواطنة تدعم القضية الفلسطينية

وأضافت أن موقف مصر لا ينسى خاصة في إصرارها على فتح معبر رفح ودخول المساعدات والاغاثات الإنسانية لأهل غزة، مشيرا إلى أن كافة الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي غير مؤهلين على الاطلاق لاتخاذ قرارات في مثل هذه المواقف، وأن جميع شعوب العالم ترفض الاحتلال الإسرائيلي وتدعم القضية الفلسطينية.

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مواطن: الرئيس السيسي حافظ على هيبة الدولة من مخططات صهيونية

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الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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