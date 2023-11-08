الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ استثمار: تلبية احتياجات المواطنين تحدٍ يشغل مرشحى الرئاسة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال أستاذ التمويل والاستثمار، هشام إبراهيم، إن الأوضاع الاقتصادية وحال المواطن وتلبية احتياجاته  تحدٍ يشغل جميع المرشحين الرئاسيين حول العالم.

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن أي مرشح رئاسي يريد أن يحصل على ثقة المواطن سيكون تركيزه الأساسي على تلبية احتياجاته.

أشار إلى أن العالم يخرج من أزمة ويدخل أخرى جديدة، متابعًا: "على مدار أكثر من عامين واجهنا جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي خلفت حربًا اقتصادية قوية بين الكبار يدفع ثمنها الجميع ثم دخلنا في الأزمة المتجددة التي استمرت على مدار 75 عامًا وهى القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة".

أستاذ استثمار: الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا جدًا خلال العشر سنوات الماضية

أشار إلى أن  المشرف على الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أكد أن هذا الأمر يشغل المواطن بشكل كبير والحملة تعمل على تلبية شغف المواطنين.

وأكد أن الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا جدًا خلال العشر سنوات الماضية ولديه تقدير للموقف واستقراء لنبض الشارع وإحساس واحتياجات المواطن، لذلك نرى توجيهات الحكومة خلال الفترات الماضية بمساندة ودعم المواطنين بشكل كبير.

المرشح عبد الفتاح السيسي تلبية احتياجات المواطن اكسترا نيوز الأوضاع الإقتصادية الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي

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