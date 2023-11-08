الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتخابات الرئاسة| "الهضيبى" يتفقد تجهيزات المؤتمر الصحفى الأول للمرشح عبدالسند يمامة

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

تفقد النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي  الدكتور عبدالسند يمامة التجهيزات النهائية للمؤتمر الصحفي المقرر عقده غدًا بمقر الوفد الساعة الـ2 ظهرًا.

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وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، عن عقد مؤتمر صحفي غدًا الخميس، بمقر الحزب الرئيسي بشارع بولس حنا بالدقي الساعة الثانية بعد الظهر.

ويتضمن المؤتمر أول خطاب انتخابي وعرض البرنامج الانتخابي بالكامل لـ«يمامة» تزامنًا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية طبقًا للجدول الزمنى الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات. 

كما قرر المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تخصيص مؤتمره الانتخابي الأول بالدقهلية الجمعة المقبل لنصرة غزة، مؤكدًا أن المؤتمر يتزامن مع القمة العربية الطارئة التي تُعقد في اليوم التالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعلن "يمامة" عن أن خطابه سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بغزة لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض. 

وناشد "يمامة" المجتمع الدولي والضمير الإنساني أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة وما يحدث من غض الطرف عن أكبر جريمة تُرتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس، وطالب رئيس حزب الوفد القادة العرب بوقفة حاسمة ضد هذه الهمجية الصهيونية التي تُمارس أمام أعين العالم.

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