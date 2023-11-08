الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجامعة العربية: إسرائيل تشن حربًا كاملة فى غزة والضفة

جمال رشدي المتحدث
جمال رشدي المتحدث باسم أمين الجامعة العربية

قال جمال رشدي، المتحدث باسم أمين الجامعة العربية، إن إسرائيل تشن حربًا كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية وتنذر بانفجار الأوضاع، مؤكدًا أنها أطلقت العنان للمستوطنين لممارسة كل جرائمهم في قطاع غزة والضفة الغربية.
 
أضاف رشدي، الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لـ القاهرة الإخبارية، أن هناك مخططًا إسرائيليًا واضحًا لإفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، مشيرًا إلى أن قوى دولية مؤثرة ترفض سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد متحدث الجامعة العربية أنه يجب الحفاظ على الموقف العربي والعالمي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الضفة الغربية إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين

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