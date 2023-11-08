البلشى: استهداف الصحفيين فى غزة جريمة يجب محاسبة مرتكبيها

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إننا نبعث من مصر رسالة بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف البلشي، الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن قارب السلام الياباني الذي وصل بورسعيد يؤكد نهج طوكيو في رفض الحرب والعدوان، فيجب وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة ووقف استهداف الأطفال.

وأكد نقيب الصحفيين أن قتل الصحفيين خلال التصعيد في قطاع غزة جريمة يجب محاسبة مرتكبيها، مشيرًا إلى أن الشعوب تحركت بعد الصمود الفلسطيني أمام العدوان في القطاع المحاصر.