تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية"

قرّرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، السبت، برئاسة المستشار حمادة الصاوي تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية، والتي وقعت فى أغسطس من عام 2014، المعروفة بأحداث عنف الطالبية، 17 ديسمبر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.