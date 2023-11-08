الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية"

ارشيفية
ارشيفية

قرّرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، السبت، برئاسة المستشار حمادة الصاوي تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية، والتي وقعت فى أغسطس من عام 2014، المعروفة بأحداث عنف الطالبية، 17 ديسمبر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة متهم المستشار حمادة الصاوي محاكمة

مواد متعلقة

اليوم.. محاكمة المتهمين من شركاء الهارب محمد على بتهمة نشر أخبار كاذبة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية داعش التجمع لـ19 نوفمبر

تأجيل محاكمة 11 متهمًا فى قضية "خلية الشروق الثانية"

حبس لص الشقق السكنية في مدينة نصر

النقض تحدد موعد نظر طعن المتهم بقتل "سيدة عين شمس"

بدء محاكمة 11 متهما في قضية "خلية الشروق الثانية"

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بتولي قيادة تنظيم داعش في الجيزة

إحالة أوراق متهمين اثنين في "خلية المرج الإرهابية" إلى المفتي

الأكثر قراءة

حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب مصر والتعاقد مع اتحاد جدة

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

درية شرف الدين: قناة "كايرو نيوز" ستصبح صوت مصر للعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار