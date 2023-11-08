25 دقيقة.. الشناوي ينقذ مرمى الأهلي من هجمات سيراميكا

مرت 25 دقيقة من أحداث الشوط الأول لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “دوري نايل”، موسم 2023-2024.

سيراميكا كليوباترا كان المسيطر على بداية المباراة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق زلاكا في الدقيقة الثالثة، بتسيددة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي.

وتصدى الشناوي لرأسية أحمد قندوسي، من متابعة لكرة عرضية أُرسلت من الجهة اليمنى، في الدقيقة الرابعة.

وأطلق إمام عاشور تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد بسام في الدقيقة التاسعة، قبل أن تصل لـ بيرسي تاو، لكن ذلك الأخير فشل في تسديد الكرة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ياسر إبراهيم في الدقيقة 13، بعد لمسه الكرة بيده.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فتُقام في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

أما عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل، فشهد عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى، فيما يقود أكرم توفيق الجبهة اليمنى الدفاعية، بينما يتواجد بيرسي تاو رفقة أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر، في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

والتقى الفريقان في 6 مباريات قبل ذلك، حيث فاز المارد الأحمر في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.