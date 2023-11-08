الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسسه الخديوى إسماعيل.. فنار رأس غارب شاهد علي التاريخ

فنار راس غارب
فنار راس غارب

لا تقتصر المقاصد السياحية في البحر الاحمر،  علي المنتجعات و الشواطئ فقط، لكنها تمتلك عدد من الرموز والمناطق الأثرية ذات الطابع التاريخي والتصاميم المعمارية النادرة، يأتي فنار رأس غارب التاريخي على رأس المبان التاريخية في المحافظة، وذلك بعد الإعلان عن تسجيله ضمن المناطق الأثرية التابعة للهيئة العامة للآثار، والذي يتم التجهيز لافتتاحه كمزار سياحى، بعد مخاطبة وزارة السياحة والآثار بإعادة ترميمه وتطويره ليتم فتحة أمام الزوار.

فنار رأس غارب، يُعتبر من بين أهم المبان التاريخية بالمدينة، بعد أن تم تشييده في عام 1871 في عهد الخديوى إسماعيل وبأمر شخصي منهُ، وذلك ليكون برجًا لمراقبة الحركة الملاحية علي سواحل البحر الاحمر، ليقوم المهندس غوستاف إيڤل بتصميم وانشاء الفنار، حيث يعتبر غوستاف من أشهر المهندسين المعماريين في أوروبا والذي شيّد برج إيفل الفرنسي، وتمثال الحرية بنيويورك.

وافتتح الخديوي إسماعيل،  فنار رأس غارب، خلال حفل إسطورى بحضور كبار الدولة حينها.

تصميم الفنار فريد وذو طابع معماري مميز، يحيط بهِ بناء دائرى من الأحجار الصابونية المميزة، ويحتوي علي مجموعة من الغرف المجهزة للعاملين بهِ، كما يضم الفنار ثلاث محاور مقامة على سوست أعدت له خصيصًا، وذلك لمقاومة أى اهتزازات أرضية محتملة، ولم يتأثرحتي الآن.


فنار رأس غارب الفنار الاقدم في العالم 

يبلغ ارتفاع فنار رأس غارب حوالي 50 مترًا تقريبًا من سطح الأرض، وصممت خاماته بالكامل من الحديد الأحمر النادر، كما يتميز الفنار بإضاءات مميزة عن طريق شعاع متقطع عبارة عن 4 ومضات من النور، ثم ظلام لمدة 30 ثانية، ضوء شعاعه كان يصل إلى 55 كيلو مترًاوهذا ما كان يميزه عن الفنارات الأخرى.

وأكدت محافظة البحر الأحمر،  في وقت سابق، أنها خاطبت وزير السياحة والآثار المصرية لدراسة تطوير وإدراج فنار غارب كمزار سياحى، باعتباره أقدم فنار قائم فى العالم، لكى يخدم أهالى المدينة ويحقق حلم أهالى مدينة رأس غارب الذى طال سنوات في تحويله لأثر لما له من رمزية تاريخية للمدينة.

فنار رأس غارب
فنار رأس غارب
فنار رأس غارب
فنار رأس غارب
فنار رأس غارب
فنار رأس غارب
محافظة البحر الأحمر فنار راس غارب المناطق الأثرية الخديوي إسماعيل برج إيفل أقدم فنار

مواد متعلقة

مرسى علم تستقبل 2000 سائح اليوم.. وارتفاع الإشغالات الفندقية

محافظ البحر الأحمر: عملية تطوير وصيانة شاملة لطريق مطار الغردقة

تداول 16 ألف طن و624 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

خلال نوفمبر.. خريطة قوافل حياة كريمة الطبية المجانية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر تبحث سرعة توصيل الغاز الطبيعي مع ممثلي المنشآت السياحية

انطلاق دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية لمجموعة مدينة حلايب بالبحر الأحمر

تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الرقابة التجارية: حملات على الأسواق وانخفاض أسعار السلع 30% في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب مصر والتعاقد مع اتحاد جدة

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

النيابة تعاين موقع غرق شاب بعد انقلاب سيارة بنهر النيل في المنيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار