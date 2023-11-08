نائب محافظ القاهرة تتابع آليات العمل وملامح الخطة الاستثمارية بجنوب العاصمة

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءا بحضور العميد ماجد فوزي، المشرف على متابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقة ومديري المتابعة الميدانية والتخطيط والطرق والمالية وأحيائها وعدد من التنفيذين، لبحث نسب التنفيذ ومستجدات الاعمال الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ _ ٢٠٢٤.

وفي بداية اللقاء، حرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على توجيه التهنئة للدكتور مهران عبد اللطيف لتوليه منصب رئيس حي ١٥ مايو، متمنية له ولباقي رؤساء الأحياء التوفيق في عملهم لما فيه صالح وخدمة المواطنين والتي تمس حياتهم بصورة يومية.

مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات، منها مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة وإحلال وتجديد ورفع كفاءة الإنارة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة.

وتعرفت عبدالمنعم من كل حي على حده موقف البت الفني والمالي ونسب تنفيذ الأعمال لمشروعات الخطة الاستثمارية والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء، مؤكدة أن هناك عددًا من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة.

وأكدت عبدالمنعم أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع كافة الأجهزة المعنية والمرافق للانتهاء من كافة مشروعاتها قبل انتهاء السنة المالية، في ضوء توفير فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل وجنى ثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

وعلى هامش اللقاء، تابعت نائب محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء عدد من الملفات الهامة والتوجيهات الرئاسية لعدد من الموضوعات بنطاق كل حي ومنها أعمال تطوير مخر سيل المعصرة ومبنى حي طره ودار السلام وموقف تسليم مؤسسة مساجد لشارع الأشراف.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها